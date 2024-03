El recuerdo del Padre Matías, a 11 años de la asunción del Papa Francisco

13 marzo, 2024

A 11 años de la asunción del Papa Francisco, el Padre Matías Burgui de San Cayetano, recordó en diálogo con LU 24 este hecho para nuestro país.

“Hay fechas que se van marcando en la memoria colectiva de un pueblo y un país, y todos recordamos que estábamos haciendo en ese momento de 2013. Fue un día de fiesta y de sorpresa, en el que no tomamos dimensión de tener un Papa no solo latinoamericano sino también argentino”, contó.

Y agregó: “Fue una sensación difícil de explicar, pero quedará marcado a fuego. Me acuerdo las primeras fotos que circularon de él, como sorprendían sus primeros gestos. La que más me impactó, fue una que él está en su despacho tomando mate con la Virgen de Luján en la mesita. El Papa no es sólo de los argentinos, sino el Santo Padre de toda la Iglesia”.

Finalmente, destacó la cercanía de Francisco con la comunidad, ya que “no ha marcado tanta distancia en su forma de tratar a la gente, a los más necesitados y a los que sufren. Incluso hoy por hoy con su edad avanzada, sigue con esa alegría y simpatía de saludar a todos. Todo lo que dice y hace en lo magisterial, el Papa lo respalda siempre con gestos bien concretos”.

