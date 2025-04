El reflejo de las medidas económicas en el mercado de hacienda

Guillermo Barrios, desde la firma Barrios – Barrios, representantes de Monasterio Tattersall en Tres Arroyos, opinó a través de LU 24 sobre la situación que vive el sector vinculado a los remates de hacienda, y dijo que si bien los valores son buenos, espera medidas gubernamentales que permitan “trabajar tranquilo al productor” a la vez que sostuvo que “falta hacienda, se vendieron muchas vacas con motivo de la seca, y ahora no hay terneros para comercializar”.

Barrios expresó que a raíz de lo expuesto “se verá aumentado el precio por la falta de cría y el mayor consumo que lo habitual por lo que creemos que no va a alcanzar la hacienda”.

“Hay un montón de circunstancias que impiden el movimiento, yo estuve en La Pampa y no hay hacienda, con estas épocas de seca se vendió mas vaca de la cuenta, y ahora nos encontramos que hay 1.200.000 menos de terneros por lo que esperamos alguna política del gobierno para poder recuperar el número, pero son proyectos de cría a largo plazo”, explicó.

“Los campos se han destruido por los arrendamientos; no hay gente para trabajar la hacienda, no hay mangas, no hay molinos, y ahora hay cinco compradores para el mismo lote, la gente esta volviendo a la vaca por suerte, pero no hay cantidad”, manifestó.

“Las bolsas de cereal que se ven en el campo son de los exportadores, no de los productores; hay que dejar que se retome el trabajo del productor, pero habría que tomar una decisión de retener el 30% sobre el valor de venta, por lo que el gobierno tendría que dejarlo sin efecto, falta alguien que asesore al presidente para que retire esa medida y dejar trabajar al productor tranquilo”, dijo.

Sobre futuras actividades de la firma, relató finalmente que “tenemos próximamente un remate importante y para julio – agosto otro también; creemos que el año va a ser bueno, arrancó con buenos valores, pero espero ese gesto del gobierno para que nos permita trabajar a todos”.

