El relato de la integrante del equipo interdisciplinario que recibió a los niños abandonados en Bahía Blanca

26 noviembre, 2020 Leido: 105

Leticia Tamburandegui licenciada en Trabajo Social integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaria de la Mujer, quienes fueron los que presentaron la denuncia en fiscalía en el caso de los niños abandonados en Bahía Blanca por el padre adoptivo, dialogó esta mañana con LU24 para comentar como se desencadenaron los hechos en los que los dos hermanitos de 6 años, provenientes de África, sin documentación en nuestro país, que habían sido adoptados por una familia bahienses, fueran entregados en una dependencia policial por su padre adoptivo.

Según relata la licenciada, el hecho pasó el 17 de noviembre pero salió a la luz en estos días, y todo comenzó cuando se recibe en la dependencia policial, un llamado del área de niñez municipal porque iba llegar un señor para solicitar una medida de abrigo.

Efectivamente se hace presente el señor con sus hijos, y cuando explica quién es, automáticamente se hace la solicitud para que se presente en el lugar el servicio local y el área de niñez respetando los protocolos legales cuando hay niños involucrados. El papá adoptivo entonces expresa el deseo de entregar a sus hijos, de hecho había viajado desde San Martin de los Andes para hacer esa entrega que se oficializo en la comisaria.

“Él dejo firmado en un acta su intención de que esos niños queden a resguardo del Estado, por ello el servicio local inmediatamente cuando el papa firma el acta, se ubica a los niños en un hogar de protección dependiente de la subsecretaria de niñez del municipio” explicó Leticia.

En cuanto a la situación de los menores, y las condiciones en las que se los entregó en la dependencia policial, la integrante del equipo interdisciplinario de la Comisaria indicó que “los niños son chicos que están socializados, hablan perfectamente español, son niños que estaban escolarizados, que realizaban actividades deportivas, vivieron en Bahía Blanca hasta febrero que la familia se mudó por razones laborales a San Martin de los Andes” y agregó “son nenes que se manejan como cualquier otro nene de 6 años”.

Leticia Tamburandegui, explicó a LU24 como se encuentran hoy los niños luego del abandono: “son niños que lamentablemente con 6 años tuvieron una historia de vida bastante compleja, los buscaron en un orfanato, los trajeron de África el año pasado, estas cuestiones de viajes y traslados quizá ellos ya las tienen incorporadas, y en el hogar están tranquilos y contentos pero permanentemente preguntan cuándo los va a ir a buscar su papa, no entendiendo la cuestión de que su papa no los va a volver a buscar”.

Con respecto al hombre que los dejó, según expresan desde la comisaria y él mismo dejó sentado en el acta que firmó, manifestó situaciones de conflicto en el interior de la familia, había problemas en cuanto a la vinculación, y según comenta la licenciada, “los niños traen con ellos cuestiones culturales arraigadas con las que ellos no podían ‘lidiar’ y esta situación se agravo con la pandemia y el aislamiento”.

Por otra parte, la licenciada de trabajo social, comentó que la realidad, muestra que hay muchos niños en esta condición, de ser adoptados y con la necesidad de criarse y formarse en el seno de una familia, considerando que aproximadamente son más de 100 los niños en abrigo del Estado.

“En lo personal, recibí mas de 500 personas, tanto en el ámbito personal como profesional, que están a disposición de los niños, no solamente a disposición para ofrecerles ropas, alimentos o cualquier tipo de ayuda, sino también para darles abrigo o con la intención de adoptarlos” manifestó Leticia. “Es muy posible que en un corto periodo se pueda lograr la adopción de los niños, pero habrá que dejar proseguir la causa judicial, ya que se está evaluando si hay existencia de delito ante esta situación” finalizó.

Volver