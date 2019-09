El relato sobre “El primer caso de Humanoides en el país” que se registró en un campo de Orense

El experto en fenómenos OVNI Luis Burgos habló con LU 24 para recordar que “El primer caso argentino con Humanoides” sucedió a principios de los años ´40 en un campo de Orense.



“Fue prácticamente mi primera investigación de campo, yo comencé en la temática en 1969 y cuando tenía 14 años pude dar con dos policías que en la década del ´40 habían tenido un encuentro muy interesante. Desde Ensenada nos trasladamos y pude comprobar fehacientemente con gran confiablidad el testimonio”, dijo en diálogo con la radio el fundador de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO).

“El sargento Vicente Pedone y el cabo Elías Yitani, de la Policía Bonaerense, se hallaban de recorrida en los campos y paran en un puesto a tomar una “ginebrita”, como me contaban ellos, y en determinado momento llega un chico corriendo y asustado y les dice que había caído un avión en llamas”, relató. “De inmediato, se dirigen al lugar, guiados por este jovencito, de 14 o 15 años, y en principio vieron una gran luminosidad posada cercana a un monte de eucaliptus y se van acercando lentamente. Calculan que estacionaron a unos 200 o 150 metros pero ya se dieron cuenta que era algo anómalo”, añadió sobre lo investigado en la década de 1970.

“Tengamos en cuenta que no existían los platos voladores, estamos hablando entre 1940-41 y oficialmente nacen en 1947, es decir que no sabían a qué se enfrentaban. Me describen que era como una especie de óvalo luminoso que estaba posado en el pasto y a su alrededor, que fue lo que más les llamó la atención, había un grupo de 4 o 5 personas muy altas con trajes de apariencia metalizada, muy luminosos, que llevaban una especie de tarros o tachos también luminosos en sus manos, que iban y venían todo el tiempo alrededor del objeto”, explicó.

“Ellos se asombraron y pensaron en algo norteamericano. Cuando quisieron irse el móvil no arrancó, ahí se pusieron mucho más nerviosos y optaron por quedarse varios minutos, sin acercarse, hasta que desaparecen las siluetas y este objeto curiosamente empieza a alejarse lentamente sin ver que levante vuelo, prácticamente se fue arrastrando hacia atrás en el campo, surcando la vegetación, y ahí se convierte en un punto de luz y desaparece”, precisó.

“Los policías siempre se lamentaron por no volver a ese lugar al otro día, quedó en una anécdota que incluso informaron a sus superiores. Pero el jovencito que había ido con ellos un par de días después se acercó a la zona y les contó que había encontrado un gran manchón de pasto quemado, es decir que ya estamos en presencia de algo que está muy emparentado con el fenómeno OVNI, lo que a la sazón di a conocer como El primer caso de Humanoides en el país”, finalizó el especialista.

