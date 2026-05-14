El remate de Civardi en Dorrego acopió remitentes

14 mayo, 2026 73

Este jueves desde las 11:00 se desarrolló el anunciado remate de Daniel Civardi y Daniel Blanco, en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

Fueron 105 los remitentes que eligieron la plaza Dorreguense para que sus haciendas, sean puestas a consideración de las manos que, durante la mañana, le dieron algo de calor a una jornada húmeda y fría.

Con camiones que se complicaron y llegaron con hacienda hasta último momento, el remate comenzó con un muy buen lote de vaquillonas de consumo, que alcanzaron los 5070$.

Desde allí, todo fue el reino de la vaca, con las gordas alcanzando los 3400$ y varias para negocio, que sin dudas es lo que manda en el momento.

Lo de la invernada en Dorrego hay que resaltarlo: muchos lotes de calidad muestran los años de derrame genético en la zona y ni que hablar cuando hay “colorados” dando vuelta, todo parece tomar otra tónica, con manos “Cordobesas” que calentaron la tarifa hasta 6878$ para un lote de casi 200 kilos.

Más de 1000 machos contra las apenas 634 hembras, siguen marcando la fuerte retención de la zona, y cuando aparecen terneras -otra vez coloradas – para cría se ve lo mejor de las ventas: 6408$ para más de 200 kilos, mostrando así el interés que hay por la categoría.

El cierre fue para unos vientres usados y la sensación de que el remate, o crece en cantidad de hacienda y lo mejor -dicho por el titular de la casa-, crecen la cantidad de productores que confían en esta propuesta.

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