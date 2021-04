El resultado de los hisopados practicados a “Tito” Lemos y Pedro Alem es negativo

24 abril, 2021 Leido: 227

Los estudios de PCR practicados al boxeador Gustavo Lemos y a su padre y entrenador Pedro Alem arrojaron resultado negativo a Covid – 19, según confirmaron hoy a LU 24 allegados al equipo del campeón latino superligero FIB.



Cabe recordar que el pasado sábado “Tito” defendió con éxito por segunda vez su corona ante Maximiliano Verón, de 32 años, quien tras el combate tuvo que ser operado de urgencia por un sangrado cerebral, sometido a una craniectomía descompresiva y, según se informó, fue diagnosticado positivo a coronavirus. Encima sufrió el robo del dinero que cobró en calidad de bolsa mientras se encontraba inconsciente.

TyC Sports, canal que transmitió la pelea, publicó en su portal de noticias que en los últimos días su condición se mantuvo estable en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanece desde la madrugada del domingo.

De todas formas, continúa con respiración artificial asistida y siendo monitoreado bien de cerca. Los médicos aseguran que deberá aguardarse a que despierte para conocer su reacción.

“A Maxi le retiraron todos los sedantes y tenemos que esperar hasta al menos mañana que despierte, para ver cómo reacciona neurológicamente. Eso es lo que nos explicaron los médicos”, señaló su entrenador, Marcelo Cerrezuela.

Más allá del escueto parte médico difundido el viernes por el HECA, y que las noticias podrían considerarse alentadoras, los facultativos prefieren la prudencia, y aclaran que el camino aún es largo. “Si bien el despertar depende de cada paciente, y puede llevar desde horas a días, podría suceder mañana”, destacó.

Asimismo, existen otros factores que son considerados positivos, luego de algunos sustos. “La fiebre nos preocupaba. Pero después de que fue controlada, ya no volvió a tener”, prosiguió Cerrezuela.

“El Picante”, de 32 años, evoluciona favorablemente de la neumonía y su función renal ha mejorado. “Nos remarcaron que está muy bien de los riñones y los pulmones. Ya no hay fiebre, la neumonía está controlada, y ahora solo hay que esperar que despierte. Podría ser mañana mismo”, precisó.

Si bien resta un largo trecho para estar aliviado y su condición sigue siendo delicada, la evolución del ex campeón latino continúa. “Es un pequeño pasito adelante”, remarcó, conmovido.

A su vez, Flavia Antonella, pareja de Maxi, permanece también en Rosario en un hotel a cargo de la empresa organizadora del evento, OR Promotions, quien sigue de cerca su evolución. “El HECA es lo mejor que hay. Por más que sea público, no había lugar. Ellos llamaron, lo consiguieron y lo operaron de urgencia. Se portaron muy bien”, culminó el entrenador.

