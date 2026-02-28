El resurgir de “Buena Onda”: Venecia Viajes hizo reconocimientos en su 40º aniversario

28 febrero, 2026 0

La empresa Venecia Viajes y Turismo distinguió a clientes, amigos e instituciones, en lo que podría considerarse como un resurgir del grupo empresarial que le dio forma en su momento a lo que se denominó “Buena Onda” con importante presencia años atrás a manera de promoción de comercios, industrias y prestadores de servicios.

Mabel Carracedo y Jesús Barbagallo, los propietarios de la empresa agradecieron la presencia de los invitados y procedieron a hacer entrega una por una las distinciones.

Recibieron:

Casa Spenza, Prigione, Librería Naos, La Cava del Angel, Antonini Propiedades, Zapatería Berrocal, Confitería La Perla, La Casa del Pantalón, Foglietto, Ivori Joyas, Maderas y Placas, Arenas Neumáticos, Mundo Color y Muebles El Trebol, Accesorios Pedro,Dr. Federico Blanco, German Christensen, Carlos Collazos, Armando Ruíz, Ariel Wolfram, Daniel Alvarez, segundo ganador del auto de Buena Onda, Pancho Santaren, Marisa Fernáncdez,Daniela Calvo (representante de Venecia en Dolores), Hugo Puente, Diario La Voz del Pueblo y LU24.

