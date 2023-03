El ritmo de la construcción en Tres Arroyos avanza y se reactiva luego del verano

30 marzo, 2023

Maxi Alemani, desde Alemani Construcciones, trazó por LU 24 un panorama respecto a la actualidad que vive el sector y afirmó que “luego de un verano tranquilo, vemos que en marzo la actividad se está reactivando”.

“Notamos un movimiento, hay obra nueva, siguen moviéndose los nuevos barrios que están en marcha; la construcción, como digo siempre, es el rubro más seguro para invertir porque lo que està en ladrillos queda en ladrillos, afirmó, y dijo a su vez que “la inflación es una contra que siempre tenemos, ha tenido mayores o menores saltos pero es un promedio a mi criterio muy alto”.

“Los aumentos han sido bastante parejos, ahora de todo se consigue, no como sucedía en pandemia; hoy por hoy no hay tanto problema pero es constante desde el 6 al 8 % el aumento inflacionario”, explicó Alemani.

“Cuando el dólar sube, sube el precio, esto en aberturas, cerámica y griferías, que tienen mucha materia importada en el medio”, dijo.

“La gente hoy busca lo bueno pero también se busca bajar un poco el precio y la calidad, de todos modos no tienen la durabilidad que tenían antes, por ejemplo la grifería que antes tenía un cuerpo de bronce hoy ya no existe; hoy tenés pisos desde 1500 a 17 mil pesos, hay grifería de muy alta gama también, con un montón de opciones, son llamativos y al igual que en otras opciones como las bachas que dejaron el modelo tradicional” sostuvo.

“El baño es lo que más se reforma, tal vez por un problema inicial ya que si hay una cañería pinchada se opta por cambiarla totalmente y también cambiar la cerámica”, concluyó.

Volver