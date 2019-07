El romance “fugaz” de “Lilita” Carrió con un basquetbolista en Monte Hermoso

Tras la conferencia que Elisa “Lilita” Carrió brindó hoy en Bahía Blanca, en la que estuvo acompañada por los candidatos a senadores provinciales de Juntos por el Cambio Nidia Moirano y Andrés de Leo, y antes de dirigirse a la presentación de su libro "Vida", contó ante los presentes un romance "fugaz" que tuvo en los años 70 un verano en Monte Hermoso.



Según explicó uno de los presentes, se trata de un jugador de básquet que tenía una mueblería y del cual la diputada no recuerda el nombre.

“Operador de cuarta”

La diputada nacional habló de las elecciones, del presidente Mauricio Macri, de la gobernadora María Eugenia Vidal y de la oposición.

"Es un operador de cuarta", resaltó a La Nueva. en una conferencia de prensa en el Club Argentino sobre el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández.

Respecto a las elecciones, la funcionaria aseguró que no le preocupan las PASO y que el oficialismo "gana por paliza en las generales de octubre".

A su vez, habló de Macri y dijo que cree en él, al igual que respaldó como una "líder histórica" a Vidal.

Por otro lado, se refirió a la geopolítica y dijo que a la Argentina "se la están disputando Rusia, Venezuela y Cuba" por lo que "no podemos ser los sucesores de los aliados de Stalin".