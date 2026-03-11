El Rotary Club realizó una importante donación a Amigos del Centro de Salud de Claromecó

11 marzo, 2026 172

En la noche del martes, Rotary Club Tres Arroyos celebró una emotiva cena de camaradería, donde se realizó la entrega de la donación de $10.000.000 a Amigos del Centro de Salud Juan A. Abad De Claromecó, resultado del éxito de la venta del Bono a beneficio del “Hospitalito” de Claromecó durante la 64° Edición de las 24 Horas de la Corvina Negra, evento que se llevó a cabo el 7 y 8 de febrero pasado, premios donados gentilmente como todos los años por el Club Cazadores de Tres Arroyos.

Esta valiosa colaboración refuerza el compromiso de Rotary que siempre busca el servicio y el bienestar de la comunidad. Bajo el lema “Unidos para hacer el bien”. En este caso el aporte va a estar destinado a la compra de un nuevo equipamiento radiológico para dicho centro de salud.

La velada estuvo colmada de gratos momentos, en la que participaron representantes de Amigos del Centro de Salud “Juan A. Abad”, integrantes del Club Cazadores de Ts As, socios, familiares y se dio ingreso de dos nuevos socios al club, ellos son Naomi Pedersen y Julio Pizzo. Dándole la bienvenida al grupo que conformamos ahora 19 socios.

Rotary Club Tres Arroyos extiende su más sincero agradecimiento al Club Cazadores de Tres Arroyos por su confianza y apoyo, permitiendo estar como todos los años presentes en dicho evento.

Volver