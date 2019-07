El sábado habrá un nuevo simulacro de escrutinio electoral

Este sábado 20 de julio habrá un nuevo simulacro de escrutinio electoral, con el nuevo sistema que implica el escaneo de telegramas desde los mismos centros de votación al Correo, para agilizar la carga de datos. A fines del mes pasado ya se había realizado una prueba, pero que al parecer reveló algunas fallas del sistema sobre las cuales se trabajó en los últimos días.



“La primera prueba no había resultado como el Gobierno esperaba y las críticas de la oposición no tardaron en llegar. Es que en ese primer ensayo la mitad de los telegramas no se transmitió como estaba previsto, en forma electrónica, desde cada una de las escuelas que estaban originalmente planificadas. Y poco más del 10% de los telegramas no se procesaron”, publicó al respecto La Política Online.