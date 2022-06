El sábado: Paula Hiriart trae todo su talento al Centro Cultural La Estación

La tresarroyense Paula Hiriart ofrecerá un interesante espectáculo musical luego de muchos años de no presentarse en un escenario local, y al respecto dijo: “éste sábado, a partir de las 20:30 horas, estaremos ofreciendo un lindo show, me acompañará mi hermano, Darío Hiriart que también es músico, y tendré como artista invitada a Isa Binetti que es una excelente cantante. Hace mucho que no me presentaba en Tres Arroyos y el recorrido musical será muy amplio, abarcando varios géneros y será a la carta, ya que lo que pidan trataremos de complacer.

Hace 17 años que vivo en Buenos Aires, trabajo en una farmacia además de mi pasión por la música, y siempre vengo a la ciudad porque tengo mi hijo, mi familia, pero artísticamente hace más de 8 años que no hago ningún espectáculo local, por la demanda de tiempo que lleva organizarlo y a la distancia no se puede hacer nada serio.

Para mi es una gran emoción cantar en mi ciudad, y quiero mostrar todo lo que me preparé a lo largo de los años y me ha hecho crecer y continuar dando lo mejor de mí”.

