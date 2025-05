El sábado presentan el libro “30.Tresarroyenses desaparecidos”

La Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos invita a la presentación del libro “30.Tresarroyenses desaparecidos” este sábado a las 19:30, en el Teatro Municipal de Tres Arroyos con entrada libre y gratuita,

La misma, se trata de una obra clave para la construcción de la historia y la memoria de los tresarroyenses, que cuenta con un plus adicional: fue prologada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Precisamente a continuación, como adelanto del libro, se ofrece el prólogo de esta destacada personalidad argentina, recordando que es la primera vez que un Premio Nobel prologa una obra de tresarroyenses.

PROLOGO DE “30”

“Escribir sobre la memoria es escribir sobre la vida. Es un acto de justicia que trasciende los límites del tiempo, porque mantiene viva la dignidad de quienes ya no están y nos invita a construir un presente y un futuro con más humanidad.

“El libro que Andrés Vergnano y Guillermo Torremare ponen en nuestras manos es un ejemplo de cómo la memoria colectiva se convierte en una herramienta poderosa para iluminar los rincones más oscuros de nuestra historia. 30, tresarroyenses desaparecidos no solo es un testimonio; es un acto de amor y resistencia.

“En Tres Arroyos, como en tantos rincones de nuestra querida Argentina, el terrorismo de Estado dejó huellas profundas. Este libro, fruto de una investigación rigurosa y apasionada, arroja luz sobre la vida y el destino de treinta vecinos que fueron arrancados de sus familias, de sus sueños, de sus comunidades. No se trata de cifras ni de nombres en una lista: cada historia contenida aquí nos recuerda que detrás de cada persona desaparecida hay una vida única, un proyecto, un amor, una lucha.

“Su antecedente, 22. los tresarroyenses desaparecidos, publicado en 2001, tuvo un impacto profundo y transformador. Ese primer libro no solo expuso la magnitud del horror vivido en la región, sino que también abrió caminos hacia la verdad, alentando a muchas personas a hablar, compartir información y aportar piezas clave al complejo rompecabezas de la memoria.

Hoy, casi dos décadas después, 30, emerge como un testimonio ampliado que suma ocho nuevos casos, tres de los cuales se revelan por primera vez en estas páginas. Una obra que nos interpela a continuar la búsqueda, no rendirnos en el compromiso con la justicia y la memoria.

“En mi largo recorrido como militante por los derechos humanos, he aprendido que la memoria no es un acto de nostalgia, sino de transformación. Es una herramienta para enfrentar el presente y construir un futuro distinto. Este libro nos interpela como sociedad: ¿Qué hemos hecho con el legado de aquellos que dieron su vida por un mundo mejor? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que nunca más se repita el horror?

“La historia de los tresarroyenses desaparecidos es también parte de la historia de la humanidad. Nos recuerda que el dolor de uno es el dolor de todos, y que solo a través de la solidaridad y el compromiso ético podemos sanar las heridas del pasado. Este libro es un puente entre generaciones, una invitación a los jóvenes a tomar la posta de la memoria, a no olvidar y a transformar la realidad.

“Vaya mi reconocimiento a los autores por su perseverancia en la investigación y por su sensibilidad para abordarla. En un mundo que muchas veces busca el silencio y la indiferencia, ellos han optado por la palabra y el compromiso. Su trabajo es un faro en medio de la oscuridad, un llamado a la esperanza y a la acción.

“A ustedes, lectoras, lectores, los invito a recorrer estas páginas con el corazón abierto. Dejen que las historias de estos treinta tresarroyenses los atraviesen, los conmuevan, los movilicen. Porque al recordar, al contar, al denunciar, seguimos construyendo el Nunca Más”1.

