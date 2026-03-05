El Sable de Simón ofreció un gran espectáculo en el Pesalaccia

5 marzo, 2026 0

El Sable de Simón brindó un gran show acorde a nuestra fiesta, recordamos que es una banda de rock argentina que nació en La Plata en 2012. Está integrada por Pablo Barrenengoa (guitarra y voz), Marcelo Sabbione (batería), Fausto “Tano” Chini (guitarra), Jey Di (saxo), Felipe “El Búho” Legarreta (teclado y voz), José Moreno (guitarra y voz), Gustavo Ridilenir (saxo alto y flauta traversa) y Facundo “Bomba” Giancane (percusión).

La banda se caracteriza por su fusión de rock, psicodelia y ritmos latinoamericanos, con letras que abordan temas como la política, la sociedad y la de la vida cotidiana.

