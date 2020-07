El saludo de Facundo Manes para la comunidad educativa de la Secundaria 5 de Reta

12 julio, 2020 Leido: 0

El neurólogo y neurocientífico Facundo Manes grabó un saludo para toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 5 de Reta en el que se mostró muy emocionado al saber que en las clases se trabajan temas que estudia junto a su equipo de investigación.

En el mensaje Manes expresó: “Me emocione mucho cuando su profesora Laura me contó que en sus clases trabajaron algunos de los temas que estudiamos junto a nuestros equipos de investigación. Les pido que no aflojen. Sigan estudiando. Sigan esforzándose. Es justamente en estos momentos de crisis cuando más tenemos que apostar al conocimiento y a la educación que es lo que nos da oportunidades en la vida, lo que nos hace más libre y nos permite desarrollarnos. La educación no pasa tanto por una información específica sino por construir una identidad, un propósito en la vida, por tener una mente abierta, por usar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar una acción. Les mando un abrazo y espero conocerlos pronto cuando pase todo esto”.

El video se puede ver siguiendo este link: https://www.facebook.com/gise.14.d/posts/10224041129599906

