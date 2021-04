El saludo especial para los trabajadores municipales del distrito

30 abril, 2021

La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, saluda a todos los trabajadores del distrito, y especialmente a sus compañeros.



“Es necesario en este día destacar la labor de los trabajadores del sistema de salud, que en este contexto difícil que vivimos, dan todo de sí para proteger a cada ciudadano, muchas veces arriesgando sus propias vidas. También trabajadores de otras áreas del municipio que, ante la pandemia han redoblado su esfuerzo y demostrado su compromiso con el bien común”, expresaron.

Además manifestaron que “cada trabajador, sabe es su fuero intimo que el esfuerzo cotidiano que realiza no solo es para el sustento de su familia, si no también que es un eslabón de una cadena que genera crecimiento y bienestar para la sociedad en su conjunto. En este día abrazamos a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de nuestro querido Tres Arroyos. Hoy, más que nunca debemos de estar unidos como la familia que somos, y superar cada obstáculo que se presente. A no bajar los brazos ¡Feliz Día!”.

