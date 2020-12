El SATSAID realiza paro por 24 horas reclamando mejoras salariales

Luis Cirone, integrante del SATSAID, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, habló con LU 24 respecto al paro que la entidad gremial realiza desde la hora 0 de este jueves, en reclamo de mejoras salariales.

“Estamos tratando de arreglar la paritaria, la cámara empresaria no está ofertando nada. Hemos ido al Ministerio de Trabajo, y ante la falta de respuestas hemos tenido que llegar a esto, un paro nacional por 24 horas en todo el país”, dijo a LU 24 Cirone.

“No se atienden reclamos, no se hacen nuevas instalaciones y tampoco se emitirán los noticieros locales”, sostuvo, y agregó que la medida se toma “luego de haber sido esenciales en la pandemia, pero parece que no somos esenciales para trabajar, nos ofrecen un cinco por ciento para febrero, cuando nosotros hemos sido coherentes de reclamar en pandemia, para ayudar, pero ante la suba de precios, demandamos y esperamos llegar a buen término”, concluyó.

