El secretario del HCD y sus dudas en la compra del tubo del tomógrafo

6 diciembre, 2020 Leido: 54

Bajo el título “Las tasas en ascensor, los sueldos por la escalera”, en su cuenta de Facebook, el secretario del Concejo Deliberante, Martín Garrido, analizó aspectos del Presupuesto 2021, en los que, en un punto pone en duda la adquisición del tubo del tomógrafo para el Hospital Pirovano.



Uno de los puntos que más llama la atención del Presupuesto 2021 que presentó el Intendente es el gran aumento de tasas previsto desde enero, que en un su mayoría será del 46% pero en el caso de salud, por ejemplo, será del 100%.., dice Garrido.

Los salarios de las casi 1500 familias municipales no tendrán la misma suerte… Se prevé apenas un aumento del 27% en 3 cuotas…agrega.

La primer pregunta que surge es: Cómo va a hacer un empleado municipal para afrontar el aumento de las tasas en enero cuando su sueldo recién va a empezar a aumentar en abril (primer 9%)?, sostiene.

La gran mayoría de los empleados municipales vienen perdiendo poder adquisitivo año a año, producto de las malas paritarias que han tenido sumado a la inflación y los aumentos de tasas. Además no todos pueden compensar sus ingresos con horas extras, pero ese tema lo quiero desarrollar en profundidad en otra oportunidad ya que la diferencia entre “hijos y entenados” está cada vez más visible, manifiesta.

Otro de los temas que me preocupa y que realmente así no puede seguir, es la falta de transparencia en la administración del hospital, principalmente en las donaciones e ingresos. Según la Ley Orgánica, todas las donaciones deben pasar por el Concejo Deliberante, en el caso del hospital nunca se hace. Y hago referencia a esto porque la tasa de salud aumentará un 100%, el presupuesto del Ente de Salud aumenta considerablemente y a su vez se reciben millones de pesos en donaciones, caso emblemático es el del tubo del tomógrafo, que según Galilea lo donó la Comisión Amigos del Hospital y según San Román lo donó el MV (o alguien miente o faltan 7 millones de pesos), cuestiona.

Y otra vez hay que resaltar que los sueldos de las enfermeras y mucamas no aumentan y ni hablar del servicio de limpieza que se hace con Planes Sociales donde exponen al personal por $ 8000 mensuales, precarizados y con escasas medidas de prevención sanitaria, dice.

En una primer mirada al Presupuesto 2021 que pretende Sánchez, solo se ve AJUSTE, SUELDOS BAJOS Y FALTA DE TRANSPARENCIA, típico de la administración vecinal, opina.

