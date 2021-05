El secretario general de FEBA calificó de “exageradas” las restricciones para el comercio

El secretario general de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA) y titular de ADIBA (Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires), Silvio Zurzolo, destacó el trabajo de la Cámara Económica de Tres Arroyos, que cumple 96 años este 31 de mayo, y de su titular Augusto De Benedetto, y cuestionó las medidas restrictivas para con la actividad comercial en pandemia, calificándolas de “exageradas, porque el comercio no es foco de contagio”.

“Hay que pensar en la salud de los comercios también, que la están pasando mal. Después de un año de pandemia, todos hemos aprendido, los comerciantes toman las medidas, atienden con poca gente, respetan los protocolos, y entiendo que podrían estar abiertos. Los lugares de contagio son las fiestas clandestinas, los lugares donde se junta mucha gente por algún motivo en particular”, sostuvo Zurzolo.

En este sentido, el dirigente empresario aseguró que “en este marco, los comerciantes solos, individualmente, es muy difícil que consigan ser escuchados, y por eso la organización institucional es fundamental, por eso hay una cámara en cada distrito. Y en el caso de Tres Arroyos, la Cámara Económica es un ejemplo en la Provincia, y su presidente, Augusto De Benedetto, no solamente es amigo sino también una persona que dedica mucho tiempo a que el comercio y la industria estén en mejores condiciones”.

Respecto de la situación en las pequeñas industrias, Zurzolo advirtió que “el esfuerzo no puede seguir viniendo del mismo lugar, debe ser entre todos; no estamos igual que el año pasado, claramente la situación es más difícil: nos hemos consumido todo el stock pagando sueldos cuando no podíamos trabajar; tuvimos que recurrir a créditos, y si no nos dejan producir, va a ser muy difícil abastecer mercados, conservar los puestos de trabajo y además pagar salarios y aguinaldos. Necesitamos poner una pausa, y que al menos hasta que esto evidencie una recuperación, no pagar impuestos”, concluyó.

