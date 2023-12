El sector agropecuario expectante tras los anuncios de Milei

21 diciembre, 2023

“El sector agropecuario debe ser un factor esencial para salir de la emergencia y para ello es necesaria una fuerte liberación de la actividad”, explica el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó en las últimas horas el presidente Javier Milei. En ese sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, dijo a LU 24 que para conocer el impacto de las medidas hay que aguardar “unos días, hablar con los contadores y gente especializada en articulación de leyes”.

Consideró que “ponerse muy contento o triste por esto no sirve. La gente votó un cambio, pero no pensó que iba a ser tan duro como aparentemente es”.

“Yo creo que hay que leer el DNU y consultar a gente que nos pueda asesorar para poder llegar a una conclusión”, añadió el dirigente ruralista.

“Acá no es como con Menem que dijo una cosa y a los dos días salió con otra. Este hombre está haciendo lo que dijo que iba a hacer”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que “poder exportar es importantísimo al igual que cambiar parte de las leyes laborales que son complicadas, lo de los meses de prueba puede ser bueno”.

“El tema retenciones y que no haya cinco tipos de cambio también son relevantes, pero es muy importante la gente porque los ingresos no acompañan”, aseguró.

En tanto, comentó que “la carne subió un disparate y después bajó 23% porque el consumo interno no acompaña. Si vos tenés que pagar 10 mil pesos el kilo de asado no se si lo vas a gastar, pero un kilo de helado te sale 8 o 10 mil pesos también. Entonces, entiendo que eso se tiene que ir acomodando porque si no vendés, tenés que bajar. Hay una nueva idea de lo que podría ser el país”.

Finalmente, expresó que “se debe entender que el productor no ve un dólar jamás, en cualquier transacción agarra el más bajo menos retenciones en pesos y compra insumos con el valor del paralelo”.

