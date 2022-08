El sector de los combustibles espera claridad en el mercado, dijo Cannestracci

4 agosto, 2022 Leido: 74

Gastón Cannestracci, referente del comercio de combustibles en la región, aseguró hoy que el mercado está expectante respecto de qué impacto van a tener las medidas económicas en el tipo de cambio y, en definitiva, en los precios de los combustibles. “Lo lógico es que algo pase con respecto a esto, pero nadie sabe qué va a pasar. Hubo cambios en el valor del dólar pero en el valor de los combustibles no, así que eso seguramente se va a estabilizar. Ahora, respecto de en qué se está pensando políticamente para que eso no impacte en la inflación, es algo que me supera. Por ahora las compañías no piensan en salir a aumentar, todo tendrá que ver con una negociación política y con qué tipo de dólar tendrán para importar el gasoil que falta y los insumos que se necesitan para refinación”, consideró.

En cuanto a la provisión, Cannestracci reconoció que “algunas estaciones de servicio de la competencia ayer se habían quedado sin diesel, y eso nos pega directamente a nosotros, pero la realidad es que el consumo fuerte es estacional, y por una cosa o por otra ahora no hay un gran consumo y por eso no se siente la falta. Pero el contexto es similar desde hace un tiempo, hay que ver qué impacto tienen las medidas porque si esto sigue, para el mes que viene o el otro cuando el sector agropecuario empiece a trabajar con la gruesa puede haber problemas. Por eso necesitamos que esta situación se clarifique un poco”.

Finalmente, sobre la asunción de Sergio Massa, consideró que “lo que todos queremos es que el mandato se termine bien, que se cierre un ciclo a nivel país más que económico, creo que todos los argentinos pedimos previsibilidad, porque trabajar en estas condiciones es angustiante para el que tiene un sueldo y tiene que afrontar los aumentos, para el que vende un producto y no sabe si lo va a poder reponer, o para el que necesita comprar un insumo y no lo consigue. Nos merecemos estar mejor”.

Volver