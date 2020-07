El sector hotelero armó protocolo para solicitar la reapertura

4 julio, 2020 Leido: 507

Esta semana se juntó el sector hotelero con la Cámara Económica de Tres Arroyos para armar el protocolo con el fin de solicitar la apertura al Departamento Ejecutivo.

Este sector hace más de cien días que permanece cerrado y tiene facturación cero. La propuesta incluye que en los retenes se les indique a los viajantes los hoteles habilitados que en caso de apertura serían alrededor de cuatro.

También se manifestó el malestar porque hay demanda de habitaciones y solo la cubren los departamentos que no están regulados y “siguen trabajando como si nada”.

Un importante referente del sector indicó: “los departamentos no habilitados como hoteles siguen trabajando como si nada pasará, no pagan impuestos, no tienen personal y nosotros nos estamos fundiendo todos”. Se trata de un histórico reclamo al municipio no solo de la Cámara si no del gremio.

Volver