Australia: Senado aprobó ley que prohíbe uso de redes sociales a menores de 16 años

28 noviembre, 2024 34

El Senado de Australia aprobó este jueves una prohibición de redes sociales para niños menores de 16 años, que pronto se convertirá en la primera ley de este tipo en el mundo.

La normativa hará que plataformas como TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram sean responsables de multas de hasta 50 millones de dólares australianos (33 millones de dólares) por fallos sistemáticos para evitar que los niños menores de 16 años tengan cuentas.

El Senado aprobó el proyecto de ley con 34 votos a favor y 19 en contra. La Cámara de Representantes hizo lo propio abrumadoramente el miércoles con 102 votos a favor y 13 en contra.

La Cámara de Representantes aún tiene que respaldar las enmiendas de la oposición hechas en el Senado. Pero eso es una formalidad ya que el gobierno ha acordado que serán aprobadas.

Las plataformas tendrán un año para determinar cómo podrían implementar la prohibición antes de que se apliquen las sanciones.



Las enmiendas refuerzan las protecciones de privacidad. No se permitiría a las plataformas obligar a los usuarios a proporcionar documentos de identidad emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes o licencias de conducir, ni podrían exigir identificación digital a través de un sistema gubernamental.

Se tiene previsto que la Cámara de Representantes apruebe las enmiendas el viernes. Los críticos de la medida temen que prohibir a los niños pequeños el uso de redes sociales afecte la privacidad de los usuarios que deben establecer que son mayores de 16 años.

Aunque los principales partidos apoyan la prohibición, muchos defensores del bienestar infantil y de la salud mental están preocupados por las consecuencias no intencionadas.

De acuerdo a infromación publicada por Infobae, el senador David Shoebridge, del partido minoritario de Los Verdes, dijo que los expertos en salud mental coincidieron en que la prohibición podría aislar peligrosamente a muchos niños que usan las redes sociales para encontrar apoyo.

“Esta política perjudicará a los jóvenes más vulnerables, especialmente en las comunidades regionales y especialmente a la comunidad LGBTQI, al aislarlos”, dijo Shoebridge al Senado.

La senadora de la oposición, Maria Kovacic, señaló que el proyecto de ley no era radical, sino necesario.

“El principal enfoque de esta iniciativa es simple: exige que las compañías de redes sociales tomen medidas razonables para identificar y eliminar a los usuarios menores de edad de sus plataformas”, dijo Kovacic al Senado.

“Esta es una responsabilidad que estas compañías deberían haber estado cumpliendo hace mucho tiempo, pero durante demasiado tiempo han eludido estas responsabilidades en favor del lucro”, agregó.

La activista por la seguridad en internet Sonya Ryan, cuya hija de 15 años, Carly, fue asesinada por un pedófilo de 50 años que se hizo pasar por un adolescente en internet, señaló que la votación del Senado era un “momento monumental en la protección de nuestros niños de daños horrendos en línea”.

“Es demasiado tarde para mi hija, Carly, y los muchos otros niños que han sufrido terriblemente y aquellos que han perdido la vida en Australia, pero unámonos en su nombre y aceptemos esto juntos”, comentó a la AP en un correo electrónico.

Wayne Holdsworth, cuyo hijo adolescente Mac se quitó la vida después de ser víctima de una estafa de sextorsión en internet, había abogado por la restricción de edad y se enorgulleció de su aprobación.

“Siempre he sido un australiano orgulloso, pero para mí, tras la decisión del Senado de hoy, estoy rebosante de orgullo”, le dijo a la AP en un correo electrónico.

