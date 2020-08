El senador Andrés De Leo advirtió sobre el crecimiento de la toma de tierras

Andrés De Leo, senador por la Sexta Sección electoral por Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica bonaerense, advirtió acerca del crecimiento de la toma de tierras en distintos lugares de la Provincia. Aseguró que “esto se impulsa desde varios sectores”, y consideró que “hay mensajes del Gobierno que no ayudan, como el intento de expropiación de Vicentin, y manifestaciones de dirigentes que con el argumento de las necesidades sociales expresan un preconcepto ideológico contra la propiedad privada, que violan las leyes y la Constitución”.

“Se vio este fenómeno después de las PASO y de las elecciones generales que ganó el Frente de Todos, cuando se multiplicaron las tomas de tierra al día siguiente en distintos lugares de la Provincia, y han vuelto a darse en esta situación social y económica muy compleja, sin perjuicio de que la problemática de la vivienda en la Argentina es de larga data. Pero lo que uno observa detrás de esto son organizaciones políticas y también otras con motivaciones económicas, porque cuando uno recorre estos lugares encuentra a gente con mucha necesidad que es utilizada y que incluso paga cuotas por esa tierra”, señaló.

De Leo recordó la existencia de una acordada de la Suprema Corte de Justicia de abril del 2019, que establece protocolos para el desalojo de personas vulnerables de tierras tomadas, y advirtió que a su juicio hay jueces y fiscales que la utilizan erróneamente en intentos de usurpación, cuando está pensada para los casos de asentamientos consolidados. “En estos intentos y tomas, el juez debería habilitar a las fuerzas de seguridad o incluso a un Municipio a tomar medidas para que no se consoliden. Hay una responsabilidad en dar celeridad para evitar que las tomas se concreten”, sostuvo.

Y también puso énfasis en la interpretación inadecuada de una ley que suspendió las ejecuciones hasta el 30 de septiembre “para aquellas personas que no están pudiendo pagar alquiler, pero esto no habilita las tomas de terrenos, sino que suspende las ejecuciones ya en proceso en asentamientos ya consolidados”.

