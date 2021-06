El senador De Leo pidió autocrítica a Juntos por el Cambio y apuntó a un trabajo local fuerte

7 junio, 2021

El senador Andrés De Leo, presidente de la Coalición Cívica bonaerense, fue crítico hoy con la gestión de la situación sanitaria y advirtió que “aunque era previsible el recrudecimiento de la pandemia por lo que se venía viendo en Europa, esta segunda ola tomó al país con escasos niveles de protección, pocas vacunas y un enorme desgaste económico y social”. El legislador no eludió el aspecto político previo a las elecciones de medio término que se llevarán adelante este año, y advirtió que Juntos por el Cambio “tiene que hacer autocrítica, porque la sociedad espera que se generen condiciones de crecimiento y sustentabilidad de la economía más allá de los valores del republicanismo y la institucionalidad que juegan a su favor. En lo otro tenemos un debe a corregir y trabajar”.

De Leo consideró que “está claro que hay que cumplir con el recambio parlamentario y escuchar el mensaje que manda la sociedad a través de las urnas, pero es razonable haber postergado la campaña y las elecciones a la espera de que la Argentina tenga mayor cantidad de gente vacunada y que la segunda ola merme para poder llevar adelante cualquier actividad, entre ellas las elecciones”.

“La pandemia ha atravesado opiniones en todos los sectores porque estamos ante un problema complejo, dentro del cual sigo sosteniendo la posición de la Coalición Cívica, que advierte que la pandemia es un problema serio que se ha manejado mal desde todo punto de vista, y los resultados devastadores, con Argentina entre los países con más fallecidos y contagios, están a la vista. Pero la pandemia va a ser superada, el problema es qué consecuencias va a traer, porque no hubo ni salud ni economía. Y sobre eso estamos trabajando”, consideró De Leo. Y aseguró, en este aspecto, que “hay un debate interno respecto de cómo se para la oposición, con qué nivel de apertura y solidez, porque a veces la demanda de unir voluntades y sumarse termina contrarrestando la idea de una propuesta coherente y clara. Juntos por el Cambio se ha constituido como la fuerza más vigorosa para intentar frenar algunos intentos del kirchnerismo en temas de la justicia, los fondos públicos, la propiedad privada, pero eso no alcanza para llevar adelante un gobierno mejor de lo que hicimos”.

Finalmente, destacó el trabajo del grupo local de la Coalición Cívica, y reconoció que “en Tres Arroyos Juntos por el Cambio no tuvo un buen resultado electoral en 2019, y siendo una ciudad clave no sólo por la dimensión electoral sino por su importancia geoestratégica, está claro que tenemos que tener una representatividad más fuerte que la que hemos logrado hasta ahora”.

