El servicio de rayos vuelve a funcionar en Claromecó

A partir de este martes volverá a estar en funcionamiento el equipo de rayos en el Centro de Salud Dr. Juan Abad, de Claromecó, luego de que el servicio permaneciera interrumpido desde noviembre pasado.

La puesta en marcha fue posible gracias a una inversión cercana a los 4 millones de pesos destinada a la actualización de la reveladora y al mantenimiento y reparación del equipo portátil con el que se trabaja habitualmente.

La recuperación del servicio se concretó a partir de una gestión conjunta entre el Municipio, la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano y la Comisión del Hospital de Claromecó, quienes realizaron las gestiones necesarias para volver a contar con este equipamiento fundamental para la atención de la comunidad.

Contar nuevamente con el servicio de rayos representa un beneficio importante para vecinos y vecinas de la localidad, ya que permite realizar estudios diagnósticos de imagen radiográfica sin necesidad de trasladarse.

El servicio funcionará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12.

