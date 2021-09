El servicio de remis sigue con problemas por la falta de unidades

La pandemia afectó sensiblemente el único medio de transporte público en Tres Arroyos, que es el remis. Y el “parate” obligado en la actividad, que tuvo vinculación especialmente con la suspensión de la presencialidad educativa y la caída del movimiento de varios rubros, generó que muchos se retiraran del rubro con el consecuente faltante de autos para prestar adecuadamente el servicio en este momento. “A muchos dejó de rendirles tener un auto durante la pandemia porque no había viajes, y dejaron de trabajar. Ahora la demanda ha aumentado mucho, si bien no llegó a los niveles de antes de la pandemia, entonces se notan las demoras porque los autos no son los suficientes”, aseguró Agustín Tello, de Remis Belgrano.

“Yo estoy pidiendo desde hace tiempo más autos, por redes sociales y por distintos medios, pero no logramos que se incorpore ninguno”, advirtió Tello. Mientras tanto, con los 150 pesos que cuesta el viaje mínimo, los propietarios tienen que hacerle frente a reparaciones y cualquier eventualidad con los autos. “Es verdad que si se aumenta el precio, a la gente también se le complica y se usa menos el remis, hay que pensar en todo”, admitió.

Los interesados en incorporar sus autos para remis, cumpliendo los requisitos de color blanco y 8 años de antigüedad, además de toda la documentación necesaria para habilitar, pueden acercarse a la agencia en Belgrano 212 o comunicarse con el 2983-505812.

