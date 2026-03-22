El show de las formaciones: comienza el Torneo Apertura de Segunda División

22 marzo, 2026 0

La primera jornada del Torneo Apertura del ascenso ofrece una jornada maratónica con cinco encuentros y LU24 trae las probables formaciones de cada partido, los cuales son: Unión vs Cascallares, ACDC vs Agrario, Garmense vs Argentino Junior, Alumni vs Claromecó y Copetonas vs Central.

Unión vs Cascallares:

Probable Unión: Agustin Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez; Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gaston Di Croce, Elías Banegas; Tomás Quintana y Agustin Urban.

Probable Cascallares: Benjamín Reynoso; Alejandro Barrionuevo, Bautista Irastorza, Luis Miguel Garrido, Ulises Gonzalez; Nicolas Garrido, Geronimo Garzon, Tobias Lucero; Diego Gutiérrez, Maximiliano Gonzalez y Jonás Villalba.

Garmense vs Argentino Junior:

Probable Garmense: Erick Larsen; Máximo Tumini, Ignacio Iribarra, Nicolas Cejas, Virginio Soto; Agustin Montes, Guido Tirone, Gonzalo Spindola, Ivo Álvarez; Julián Del Rio y Franco Zaragoza.

Probable Argentino Junior: Joaquin Salazar; Benjamín Rodríguez, Guillermo Irastorza, Cristian Peralta, Oscar Bastias; Marcos Bastias, Nahuel Viera, Franco Miranda; Nahuel Miranda; Solano García y Facundo Geronimo.

ACDC vs Agrario:

Probable ACDC: Matias Del Grande; Benjamín Martínez, Kevin Moreyra, Andrés De Vries, Tomas Hinding; Nicolas Sauce, Tiziano Zuniga, Juan Cruz Benitez, Thiago Miranda; Axel Galli y Nicolas García.

Probable Agrario: Maximiliano Ces; Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, German Freidiaz, Dante Ramallo; Kevin Romano, Sócrates Courtil / Benjamín Orrego Sosa, Juan Izquierdo, Ignacio Ausmendi; Leonel Tries y Gonzalo Bravo.

Alumni vs Claromecó:

Probable Alumni: Nicolas Herrera; Bautista Peñalba, Agustin Bucci, Alejandro Novara, Santiago Giamberardino; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Agustin Montenegro, José Florez; Kevin Ortueta y Gianluca Chiachio.

Probable Claromecó: Nahuel Balul; Claudio Navarrete, Gaspar Saint Martin, Alex Melera, Kevin Roppel; Franco Fernández, Facundo Ledesma, Pablo Ullua, Dario Pose; Diego Ilzarbe y Matias Torres.

Copetonas vs Central:

Probable Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, David Funes, Facundo Anaya, Francisco Hansen; Francisco Méndez, Nahuel Montero, Luciano Sallago; Gustavo Lacoste; Alan Bromsoe y Genaro Kohl.

Probable Central: Benjamín Ancho; Gastón Paule, Facundo Escudero, Leonardo Cabello; Jiménez, Franco Ovando, Jonathan Jerez, Matias Regalia, Tomás Moran, Emanuel Saihueque; Maximiliano Lozano y Tomás Pallero.

Volver