El Sindicato de Conductores de Motos repudia los dichos de Patricia Bullrich: “es una vergüenza”

30 abril, 2021 Leido: 38

El Sindicato Único de Conductores Motos de la República Argentina repudia los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, referidos a la posibilidad de ceder la soberanía de las Islas Malvinas a cambio de vacunas del laboratorio Pfizer. Así lo dijo a LU 24 Alberto Filsti, secretario general adjunto del Directorio Nacional, quien presentó una nota en el Concejo deliberante local.

“Lo que dijo Patricia no tiene vuelta atrás, lamentablemente la palabra que fue aceptada de covidiota entra no solamente en ella sino en todos aquellos que están queriendo propagar la enfermedad que sabemos que no es culpa de nadie, es mundial. Tenemos una oposición que es destructiva, están buscando más un golpe de estado que otra cosa”, sentenció.

“Es una barbaridad, una vergüenza, una falta de respeto a todos las familias de aquellos que fueron a defender la Patria, no hay ninguna palabra que se pueda llegar a poner para describir esto, políticamente no tiene vuelta atrás, esta mujer es terrible”, agregó.

