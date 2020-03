El Sindicato de la Carne con opiniones muy divididas dentro del personal de Anselmo. Reclaman a la Municipalidad y a la Provincia

11 marzo, 2020 Leido: 72

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne de Tres Arroyos hizo pública un acta suscripta por la mayoría del personal de Frigorífico Anselmo en la cual dicen que rechazan la venta posible a los Sres Garetto, De La Iglesia y Fernández (el grupo inversor de La Pampa) si antes no saldan las obligaciones salariales, y de la seguridad social.

De esa manera contrarrestan lo que un segmento de trabajadores manifestó a LU24 ayer, en cuanto a que ese grupo pampeano era el que mejor perfil tuvo desde el momento que cambiaba de mano la empresa.

De no cumplir con los puntos (ver nota completa) no se presentaran a trabajar. El acta es del 2 de diciembre del año pasado.

Además el secretario del gremio, Néstor García, renegó del escaso aporte municipal para con los empleados del Frigorífico, y la imposibilidad del acceso a los Preba, que son aportes dinerarios del Ministerio de Trabajo de la Provincia para empresas en crisis.

Volver