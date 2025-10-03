El Sindicato de municipales se solidariza con los trabajadores agredidos

Mediante un comunicado de prensa, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos expresaron: “Nos solidarizamos con los compañeros de la Secretaría de Seguridad que fueron agredidos este jueves cuando desarrollaban tareas ante un incidente de tránsito en el Barrio Olimpo.

Repudiamos este hecho de violencia y nos ponemos a entera disposición de los compañeros afectados por el mismo.

Hacemos un llamado a la reflexión a toda la ciudadanía para que este tipo de situaciones no se reiteren. Los trabajadores municipales dan lo mejor de sí cada día al servicio de los vecinos de Tres Arroyos. Los responsables de esta agresión deben responder ante la justicia”.

