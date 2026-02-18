El Sindicato municipal local también se adhiere al Paro General Nacional

18 febrero, 2026 0

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos adhiere al Paro General Nacional por 24 horas convocado por la CGT para este jueves 19 de febrero.

En un comunicado en sus redes sociales manifiestan. “Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, y en nuestro carácter de integrantes de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FE.SI.MU.BO) y la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (C.T.M) , expresamos nuestro total adhesión al paro general nacional por 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (G.G.T.), este jueves 19 de febrero.

Consideramos absolutamente falso que el proyecto de “modernización laboral” tenga como objetivo una mejora en la realidad de las y los trabajadores. Es una reforma de carácter regresivo que elimina derechos apuntando a la flexibilización y precarización del trabajo.

Atenta además contra la organización colectiva limitando la organización sindical y consolidando el ajuste transfiriendo recursos a las empresas y así disimular las pérdidas que las estas sufren por la política económica del gobierno”.

