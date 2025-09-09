El Streaming de Irma desembarca en la 168ª Exposición Rural de Tres Arroyos

El canal de Streaming Irma TV, creado por un grupo de jóvenes tresarroyenses, sigue creciendo y este sábado dará un paso importante: presentará su programa “Irineo Funes” en vivo, con público, en el marco de la 168ª Exposición Rural. Para ello, Emiliano Videla y Nadia Jezovski, productora del proyecto, visitaron los estudios de LU 24 para dar a conocer más detalles.

La iniciativa nació “casi en chiste”, pero el entusiasmo del público fue inmediato: “Tuvimos 1.600 vistas en YouTube y más de 20.000 en Instagram. Ahí entendimos que había una conexión con la gente y decidimos meterle mucha pila”, explicaron.

El canal, que apuesta a un formato descontracturado, espontáneo y sin guiones, propone charlas de sobremesa en un clima de intimidad, con invitados de distintos ámbitos, desde médicos hasta tropilleros. “Se da un contacto humano distinto, cara a cara, sin celulares, algo que hoy parece raro”, señalaron.

El próximo desafío será trasladar esa experiencia a la Rural, con una cena-show en el Salón Los Mellizos, desde las 21 horas. Allí se grabará el quinto programa, con la participación de músicos, el presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Simonetti, y otros invitados sorpresa. “Queremos que el público viva lo mismo que se transmite en pantalla”, adelantaron.

El equipo técnico cuenta con cámaras de última generación y un montaje pensado para que los invitados se olviden de estar frente a una lente. “Queremos que el clima sea natural, íntimo, como estar en una peña entre amigos”, remarcaron.

Las entradas para la cena están prácticamente agotadas, pero el programa podrá verse luego en el canal de Streaming en YouTube: Irma TV y a través de su Instagram: @irma_tv.stream

“Esto empezó como un juego, pero funcionó. Hoy somos un grupo de seis personas apasionadas que apostamos a compartir, crear y disfrutar con la gente. Y esta vez lo haremos en la Rural, un lugar que nos representa mucho”, concluyeron.

