El subsecretario de Educación confirma que el CEC está clausurado: “no se respetó el protocolo de seguridad”

El subsecretario provincial de Educación, Sergio Siciliano, confirmó por LU 24 que el Centro Educativo Complementario de nuestra ciudad está clausurado porque “no se respetó el protocolo de seguridad”.



“La polémica no entiendo por dónde pasa. El municipio y los responsables que tienen a cargo la obra tienen que cumplir con el protocolo de seguridad establecido, ponerse a trabajar y cuando invierten plata que es de todos los ciudadanos hacerlo de manera correcta. No entiendo por qué hacen una obra fuera de los protocolos de seguridad”, aseguró.

“Costaba lo mismo hacerla bien que hacerla mal, comunicarla que no comunicarla”

El funcionario consideró que “en todo caso el señor intendente, o los que están con la polémica, que se hagan responsables, firmen bajo acta y les digan a los papás que están mandando a los chicos a una escuela donde no se respetaron las normas de seguridad y decidan si los quieren enviar. Costaba lo mismo hacer la obra bien que hacerla mal, comunicarla que no comunicarla. La hicieron, los gasistas matriculados identificaron que la situación no es la correcta, porque hay materiales que no corresponden, y nada tiene que ver con la notificación”. “Que vayan, lo cambien, lo hagan de nuevo y la situación se resuelve en lo inmediato”, sostuvo.

“Yo soy docente y no puedo determinar el riesgo, lo determina que no se cumpla con un protocolo de seguridad. Nosotros no autorizamos que abra hasta que estén todos los papeles como corresponde, ahora si el Municipio se hace responsable no hay ningún problema”, agregó.

“Voluntad política”

“Nosotros le notificamos esto al señor intendente antes de que se hiciera público y se decidiera cortar las clases para ver si se podía resolver en lo inmediato. Si hubiese habido voluntad política de resolverlo y hubiese sido tan fácil lo podrían haber resuelto durante viernes, sábado y domingo y el lunes no teníamos ningún inconveniente y los chicos estaban en clases”, afirmó.

“Yo apelo al sentido común, no es una cuestión política: hay un protocolo de seguridad en materia del cuidado de los alumnos en las obras de gas que no se siguió”, finalizó.