El Subsecretario de Transporte confirmó que volverán a funcionar trenes y colectivos

El subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, confirmó por LU 24 que desde el 23 de noviembre volverán a funcionar los trenes y colectivos de media y larga distancia.

El funcionario dijo que se aplicará un “protocolo especial con distintas desinfecciones, dependiendo del trayecto, el que incluye también las terminales. El aire acondicionado debe estar conectado como ventilación, con extracción de aire porque los colectivos no tienen ventanillas. Se debe desinfectar en cada localidad en la que se detiene”. Asimismo, “se implementará el distanciamiento, se tomará la temperatura a los pasajeros y se elabora un registro de cada uno”.

“La gente necesita viajar, yo creo que habrá demanda. Solo podrán hacerlo los esenciales y los turistas, siempre y cuando tengan los permisos correspondientes”, aclaró.

Comentó que “no volverá en la cantidad que teníamos antes porque claramente aceitar toda esta máquina no se hace de un día para el otro”. En ese sentido, recordó que “cuando volvió el avión, en los primeros días, llevaba solamente el 30 por ciento de lo que lo hacía antiguamente y eso fue aumentando. Obviamente que en los aviones no hay distanciamiento porque van con barbijo y hay un sistema de filtrado que se aplicó después de la Gripe A que hace que no recircule el aire”.

“También pueden volver a funcionar para el turismo las lanchas del Delta”, agregó Supply.

Finalmente, consideró que “es un rubro que se puede recuperar muy rápido” tras el “golpe muy fuerte sufrido por las empresas”.

