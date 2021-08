El Subsecretario provincial de Inspección del Trabajo se reunió con la CGT

En el marco de una recorrida por distritos de la región, estuvo en Tres Arroyos el subsecretario provincial de Inspección del Trabajo, Emiliano Ré, quien se reunió hoy con la CGT Regional Tres Arroyos.

En diálogo con medios de prensa, explicó que “cuando nosotros asumimos, la Ministra de Trabajo decidió darle fortaleza al área de Inspección, le subió el rango y la transformó en Subsecretaría, ya que estaba muy abandonada durante la gestión anterior”. En ese sentido, sostuvo que “comenzamos a trabajar en fortalecer el proceso, en revisar la situación de cómo venía trabajando el área, las delegaciones regionales estaban muy deterioradas. El Ministerio perdió, en la gestión anterior, un cuatro por ciento de su dotación, que no fue renovada, tampoco hubo ingresos ni renovación de nuevo personal. Tenemos personal muy longevo y la pandemia nos dificultó muchísimo más la respuesta en el territorio, no obstante no dejamos nunca de trabajar, incorporando personal y abriendo subdelegaciones que la gestión anterior había cerrado”, afirmó.

Agregó que “con el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Leandro Macías, estamos recorriendo las delegaciones, vemos cómo viene ese proceso de fortalecimiento, y aprovechando para conversar con las asociaciones sindicales y conocer de primera mano cuáles son las problemáticas más comunes en el territorio, dónde tenemos que reforzar, y contarles cuáles son las líneas de acción que la ministra Mara Ruiz Malec nos está bajando y trabajando con nosotros para que ellos también las conozcan”.

Ré expresó que “como dice siempre la ministra, el Ministerio volvió a ser la casa de los trabajadores así que queremos escuchar siempre lo que tienen para decirnos y criticarnos, estas reuniones son ricas en eso”.

En tanto, manifestó que “lo que vimos es un deterioro muy grande en el área de Inspección, con falta de personal, no específicamente en Tres Arroyos, donde hay inspectores de ambas materias, pero tenemos otras delegaciones sin inspectores, en Bahía Blanca hay pocos para lo que tenemos que cubrir. Vamos a ir subsanando eso”.

“Otra problemática que tenemos es que los procesos eran muy lentos, había una demora muy grande en que llegue la sanción luego de la inspección, tenemos expedientes de hace cuatro o cinco años sin tramitar y estamos tratando de revertir eso para tener un impacto pronto para que haya una percepción distinta del sistema de control”, aseguró.

También indicó que “hubo alguna política que le impedía a los sindicatos poder acompañar durante la inspección, facultad que tienen por la ley de asociaciones sindicales”.

“Estamos trabajando en fortalecer los servicios de inspección porque hay una falta de formación y actualización sobre los convenios colectivos para poder empezar a enfocarnos en cuáles son las problemáticas más comunes por sector. La inspección solo vienen reaccionando ante la demanda del sindicato o de denuncias anónimas, lo que queremos es cambiar eso”, afirmó.

Por su parte, el secretario general de la CGT, Humberto Salaberry, dijo que esto “nos permite conversar y analizar temas de nuestra jurisdicción, del trabajo diario de los sindicatos, a través del Ministerio y a veces con las empresas cuando surgen problemas Este intercambio y charla generalizada de los problemas diarios es perfecto porque nos permite actualizarnos y ellos se llevan la opinión de los dirigentes de Tres Arroyos y nosotros tenemos la autorizada de las personas que están a cargo del Ministerio de Trabajo”.

