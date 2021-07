El súper de la Agraria mantiene hasta el 31 de julio el 30% de descuento con Cuenta DNI

22 julio, 2021

La Cooperativa Agraria de Tres Arroyos, ofrece en su supermercado interesantes promociones para adquirir la más variada mercadería. A pesar de que los precios van cambiando, y siempre en aumento, Jorge Rodríguez, Jefe de Compras de la Agraria, comentó en LU24 sobre las ofertas de éste supermercado, que por ejemplo, durante todo el mes de julio está ofreciendo un 30% de descuento con Cuenta DNI, con un tope de reintegro de 1.000 pesos semanales.

En lo que respecta al aumento de precios, Rodríguez indicó que “se mantienen los aumentos desde el principio de la pandemia, desde el año pasado, lo que es consumo masivo y alimentos han tenido entre un 35 y 40 % de aumento, varía después en cuanto a la necesidad, y a las importaciones”. Es por ello, que explicó que “los supermercados no somos formadores de precios, por lo menos en nuestro caso, solo somos un servicio a la comunidad, y al cliente en general, y recibimos las listas de precios de los proveedores”.

Asimismo, el encargado del sector de Compras de la Cooperativa Agraria, detalló que en esta oportunidad, se está ofreciendo a los clientes interesantes opciones con el pago con Cuenta DNI del Banco Provincia “desde el primero de julio y hasta el31, tenemos un descuento del 30% con un tope de reintegro de 1.000 pesos semanal”.

Para finalizar, resaltó que ha aumentado la venta con envio a domicilio y recordó a los clientes que cuentan con el “servicio de take away”, pudiéndose comunicar para comprar a tráves de éste método, a través del mail ([email protected]) o el teléfono fijo(431340), o whatsApp(2983-506861), próximamente vamos a tener también el carrito online. En el caso del Take Away “se hace el pedido por los medios de comunicación, se coordina un horario de entrega y se retira directamente en la sucursal”.

