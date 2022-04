El supuesto hijo de Fortabat: Un equipo de América TV en Tres Arroyos

Un equipo del canal de televisión América estaría llegando a Tres Arroyos en el marco de una investigación sobre Rafael Rodríguez, supuesto hijo del fallecido empresario cementero Alfredo Fortabat, para investigar el tema y hablar con los vecinos.

En su momento, hace algunos años, en el año 2015 en “Esto es Historia”, Omar Alonso trató el tema y escribió sobre el caso, de esta forma, bajo el título “Una fortuna en danza”.

El fallecimiento en abril de 2015 de Alejandro Bengolea sirvió de disparador para recordar los avatares de un proceso cuyo trasfondo se correspondía con una inmensa fortuna del matrimonio de Alfredo Fortabat y Amalia Lacroze.

Es que Bengolea, fallecido de cáncer a los 50 años, era el único heredero varón en su calidad de nieto de Amalita, viuda del poderoso rey del cemento con residencia en Olavarría y un emporio productivo en Loma Negra, Barker. Nunca se conoció el resultado de un reclamo que un tresarroyense hizo desde abril de 1993, quien afirmaba ser hijo de Fortabat. La acción judicial había estado precedida de conversaciones con Lacroze o sus representantes sin lograrse avances pese a promesas realizadas desde 1987. Rafael Rodríguez y sus hijos Mónica , Walter y Omar impulsaron un juicio de filiación que estuvo a cargo del reconocido abogado Ricardo Monner Sans. Rodríguez, por entonces de 67 años, falleció algún tiempo después, pero la acción continuó sin que se conociera públicamente cual fue el resultado. Dicho deceso se produjo el 3 de abril de 2002 cuando tenía 71 años. En 2009 se disponía la exhumación del cadáver del vecino tresarroyense, depositado en el cementerio local, a los efectos de la toma de muestras que permitieran la realización de un estudio de ADN.

Está de más mencionar que de la comparación genética dependía la existencia o no de derechos hereditarios de una fortuna originalmente amasada por Fortabat pero cuidada y multiplicada por su viuda, Amalia Lacroze.

Parece razonable que no se conociera públicamente el resultado pues es muy probable que el juicio de filiación no concluyera en los tribunales, sino en un eventual arreglo extrajudicial sujeto a la reserva de las partes. Incluso la familia reveló que el abogado de Lacroze, Eugenio Aramburu, había comunicado la decisión de hacer un pago importante para que la demanda se cancelara.

Consultada la familia sobre cómo concluyó el proceso, declinaron hacer comentarios. De todas maneras, la cuestión tuvo un impacto mediático que trascendió las fronteras de Tres Arroyos para instalarse en la mayoría de los diarios de alcance nacional. Parece interesante rescatar los aspectos centrales de aquella cuestión mediante el testimonio de sus protagonistas centrales. En primer lugar cuando el señor Rafael Rodríguez daba detalles sobre su situación en relación con Alfredo Fortabat, con la intervención de su hija.

