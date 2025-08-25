El Taller Protegido Despertar recibió un subsidio gestionado por el Intendente Pablo Garate

25 agosto, 2025 0

El Municipio de Tres Arroyos informa que, a través de gestiones realizadas por el intendente Pablo Garate ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, se otorgó un subsidio al Taller Protegido Despertar – COADIS. Este acompañamiento económico tiene como finalidad fortalecer el funcionamiento de la institución y garantizar la continuidad de las actividades que diariamente llevan adelante en beneficio de sus integrantes.

El Taller Protegido cumple un rol social fundamental, generando inclusión, oportunidades y acompañamiento a personas con capacidades diferentes en nuestra comunidad.

Durante el anuncio estuvo presente el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco, quien destacó que este subsidio también significa “darles más derechos a los chicos, asegurando que tengan los talleres que necesitan para desarrollarse plenamente”.

Desde el Municipio se remarcó que se está trabajando para acompañar a las instituciones locales, entendiendo el difícil momento que atraviesan, y que cada gestión busca dar respuestas concretas para sostener y fortalecer su tarea.

Volver