El tango en Tres Arroyos. Escribe: Omar Eduardo Alonso

13 enero, 2024

Tal habría sido el título de un libro que no apareció y cuyos originales desaparecieron tras la muerte de quien trabajaba al respecto. Ya me he referido en una nota anterior a Mario Valdéz, nombre ficticio, que fuera Director municipal de Cultura entre 1988 y 1990 en una gestión ciertamente controversial.

Junto a Luis Cousseau y Eliseo Francois fue asesor musical del Círculo Amigos del Tango Moderno, y había avanzado de manera considerable en la elaboración de aquel libro. El intento no fue el único esfuerzo por recuperar la historia del 2 por 4 por esta región.

Un colega de Tandil, Néstor Dipaola editó un libro que denominó Último Tango en el sur, que incluye datos de Tres Arroyos en el contexto de un relato centrado en Tandil pero que se extiende a toda la región. Sobre este trabajo volveré en el futuro, pues contiene datos valiosos no solamente respecto al tango, sino a la actividad musical en general.

Pero volviendo a Valdéz, me pareció interesante recuperar una evocación que él hiciera oportunamente sobre el poeta Wenceslao Jaime Molins, quien tuviera una vinculación especial con la cultura de Tres Arroyos.

Datos

Reconoce el autor las grandes dificultades para recuperar los datos de esta figura de la cultura americana, que nació el 2 de abril de 1882 en Dolores y murió el 18 de setiembre de 1965 en la Capital Federal. Sus restos están en su ciudad natal. Era hijo de Jaime Molins y Hermelinda Fernández, y estudió en la Escuela Normal Nacional de Dolores.

Tuvo una personalidad multifacética. Además de poeta fue escritor y ensayista, con aportes considerables al periodismo local y nacional contribuyendo incluso como corresponsal de guerra. Hizo presencia sustancial en guías del ferrocarril y turísticas; fue autor de numerosas canciones muchas de las cuales fueron musicalizadas, etc.

En Tres Arroyos conocería a quien sería su esposa Emilia Palacios, hija de Francisco Palacios y Quiteria Ruiz. Francisco Palacios, su suegro, fue presidente de la Sociedad Española en 1888 y también de la Biblioteca Sarmiento; fue el primer agente consular de España. Estuvo al frente de su Almacén El Pensamiento y se suicidó en el contexto de la crisis de 1930.

Jaime integró un grupo selecto de intelectuales de Tres Arroyos que contribuía de manera permanente en distintas realizaciones con publicaciones existentes por entonces.

En 1906 fue fundador del diario La Pampa y del periódico El Comercio, en nuestro medio, pero de la misma manera lo hizo en otros lugares del territorio. Pero además fue propulsor de nuevas técnicas periodísticas, novedosas para la época. Wenceslao fue masón incorporándose a la Logia 25 de mayo que funcionó en Tres Arroyos y que fue co fundada por el periodista Vicente Greco, uno de los maestros del oficio en nuestro medio. La logia mencionada se disuelve en 1920.

Además de periodista fue recitador y conferencista y tuvo un paso trascendente en Bolivia, siendo corresponsal de guerra cubriendo para los grandes medios nacionales aspectos de la disputa entre ese país y Paraguay en la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Durante su prolongada permanencia en Bolivia se consustanció con el drama de los pueblos indígenas e incursionó fuertemente en las raíces folklóricas.

Wenceslao Jaime Molins tuvo varios descendientes, pero especialmente inculcó a su hijo, Mario Alberto el amor por el tango, género que conoció en su etapa criolla durante su paso por Tres Arroyos hacia el 1900. En conclusión, una figura reconocida de la cultura americana y especialmente destacada por la vecina Bolivia.

Año 4-Nota 198

