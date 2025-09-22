El TARHC compró el césped sintético para su cancha

22 septiembre, 2025 0

El TARHC firmó en Buenos Aires el contrato para la compra de la carpeta para la cancha de césped sintético del club.

Su Presidente Nicolás Bruel, firmó la asquisición con la firma ATLANTIS( Eduardo Bercovich) y DS SPORTS (Boy Maldonado).

Desde la institución aseguraron que “el club continua creciendo, mejorando sus instalaciones, incorporando nuevos jugadores y jugadoras. Estás últimas podrán, una vez finalizada la obra, entrenar y jugar de local en su casa. Un sueño hecho realidad, gracias al esfuerzo de la gran familia verde, que hoy más que nunca deberá redoblar sus esfuerzos para finalizar está obra anhelada.

Una noticia que coincide con los vigorosos y entusiastas 20 años de vida que cumple el Club este año. A las socias y socios, a las familias, a las ligas y uniones de las que formamos parte y al periodismo local que siempre nos acompaña, a todos ¡Gracias!”.

Volver