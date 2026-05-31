El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club

31 mayo, 2026

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El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club

Este domingo, las divisiones infantiles del Tres Arroyos Rugby y Hockey Club del TARHC participaron del encuentro organizado por Pringles Rugby Club, “Los Carneros”.

La jornada se caracterizó por la excelente organización de los anfitriones y dejó una gran experiencia para los chicos. La M12 tuvo una destacada actuación y los más pequeños formaron equipos combinados junto a Rugby Municipal de Dorrego, Los Halcones de Darragueira, y Coronel Pringles compartiendo una tarde de rugby, diversión y camaradería, con foco en los valores del deporte.

Los infantiles del club continúan sumando chicos. Los entrenamientos se realizan los martes y jueves a las 18 hs, y los sábados a las 11 hs en el predio de San Agustín. La convocatoria está abierta para todas las edades.

 

El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club
El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club
El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club
El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club