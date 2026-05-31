El TARHC participó del encuentro en Pringles Rugby Club

31 mayo, 2026 0

Este domingo, las divisiones infantiles del Tres Arroyos Rugby y Hockey Club del TARHC participaron del encuentro organizado por Pringles Rugby Club, “Los Carneros”.

La jornada se caracterizó por la excelente organización de los anfitriones y dejó una gran experiencia para los chicos. La M12 tuvo una destacada actuación y los más pequeños formaron equipos combinados junto a Rugby Municipal de Dorrego, Los Halcones de Darragueira, y Coronel Pringles compartiendo una tarde de rugby, diversión y camaradería, con foco en los valores del deporte.

Los infantiles del club continúan sumando chicos. Los entrenamientos se realizan los martes y jueves a las 18 hs, y los sábados a las 11 hs en el predio de San Agustín. La convocatoria está abierta para todas las edades.

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