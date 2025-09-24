El Teatro Municipal lanza una colecta solidaria para renovar su techo

El Teatro Municipal, un espacio que se ha convertido en referencia cultural de Tres Arroyos al traer espectáculos de nivel nacional, enfrenta hoy una necesidad urgente: la renovación total de su techo. Para ello, LU 24 se contactó para dialogar con Perla Villanueva.

Explicó que la obra implica reemplazar cientos de metros cuadrados de chapa. La Municipalidad se hará cargo de la mano de obra, pero los materiales deben ser costeados con la ayuda de la comunidad.

“El teatro nos ha dado tanto y ahora nos necesita. Pensamos en que la gente pueda colaborar con lo que vale un metro de chapa, alrededor de 13 mil pesos, pero cualquier aporte suma”, señaló Villanueva.

Para quienes quieran colaborar, se habilitó una cuenta con alias teatro.tresarroyos. Las donaciones pueden realizarse de diferentes maneras:

Con depósito directo de dinero.

Comprando metros de chapa en corralones locales a nombre del donante.

Donando chapas en buen estado que puedan servir para la obra.

El costo total de los materiales ronda los 25 millones de pesos. La colecta busca evitar que el deterioro del techo genere mayores daños en butacas, equipos de sonido, iluminación y el propio escenario.

“El teatro no solo mueve lo cultural y lo espiritual, también genera actividad económica en la ciudad. Estoy segura de que la gente va a responder, como siempre lo hizo”, expresó Villanueva.

