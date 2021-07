El Teatro Municipal ofrece variadas opciones para estas vacaciones de invierno

13 julio, 2021 Leido: 48

Con múltiples propuestas destinadas al público de todas las edades, el Teatro Municipal de Tres Arroyos presenta diversas obras, en el marco de las vacaciones de invierno, según dio a conocer a LU 24 Perla Villanueva, integrante de la institución, en contacto con nuestra emisora.

“El domingo 18, a partir de las 18:30 se presenta el payaso Humberto Porras con “Un poco de Todos”, un espectáculo con Tomás De La Lama, quien lleva en cada presentación a un invitado distinto, y que en esta oportunidad es Gerardo Christensen. Es una puesta sobre un muchachito que ha perdido la identidad. La obra se repite miércoles y jueves; pusimos estos días para no chocar con la propuesta de la Biblioteca Sarmiento, que va martes y viernes. Las entradas son de 250 pesos y por más de 10 entradas, el valor es de 200 pesos”, dijo.

“El domingo 25 tenemos un producto bastante extraño que es sobre violencia doméstica, que si bien no es lo que la gente quiere ver, hay que ponerlo en la platea, “Azucena, muñeca de trapo”, de Martín Murano, el hijo de Yiya, quien presentara en su oportunidad “La envenenadora de Monserrat, con Karina K”, manifestó.

“Para el lunes 26, acabamos de cerrar dos funciones con una compañía de afuera, la primera de ellas con “La Vaca Lola” que irá a las tres de la tarde, para los más chicos, y a las 17:30, se presenta “Patrulla Canina”. Hacemos las dos funciones ese día, por un tema de costos por el traslado de la compañía. Si Humberto Porras puede seguir, reitera la propuesta miércoles y jueves, en la última semana de vacaciones de invierno”, explicó.

“No creo que ganemos plata, pero basta de salir hechos, acá lo que se persigue es que la gente pierda el miedo, y vuelva la alegría, que tenga la libertad de ir o no ir, eso para mí es fundamental en la vida, que uno pueda decidir lo que quiera hacer”, concluyó.

