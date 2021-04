El Teatro Municipal saluda a la comunidad por el aniversario de Tres Arroyos

24 abril, 2021 Leido: 17

El Teatro Municipal de Tres Arroyos, saluda a la comunidad tresarroyense en su aniversario, en un día en el que casualmente, hace muchos años también, se inauguró dicho teatro.

El texto de la salutación:



“Hace años, no importa cuantos, abrió sus puertas el Teatro de Tres Arroyos. Y lo hizo porque el Tres Arroyos que amamos, cumplía un año más.

Fue el fruto de una ilusión que con mucho empeño se hizo realidad. Muchos de los que emprendimos la tarea que algunos calificaron de utópica o digna de Hércules, ya no están: Américo Errazti, Hugo Cereijo, Elvira Falcione de Simonetti, Olga Tumini de Pérez, arquitectos Héctor Crubellati y Hugo Bassi, Adelina Falcione, Magdalena Tomeo, Mimi Asef, Sara Etcheverry, y sin duda otros más, que han salido de gira por las estrellas, como dice la gente del teatro.

Este 2021 nos encuentra así: tristes, y preocupados. El 2020 para el teatro en el mundo, fue letal. Tres Arroyos no fue excepción. Pese a eso el Teatro sigue en pie.

Tenemos la certeza de que quienes lo hicieron junto con nosotros, los que aún no emprendimos esa gira, nos darán fuerzas para seguir luchando.

El optimismo no nos abandona. Sabemos que cuando esta pandemia pase, el aforo será completo y que resonarán los aplausos cada vez que levantemos el telón.

Que el próximo cumpleaños podamos hacer el gran festival del teatro para festejar un año más

Marina Villanueva”.

Volver