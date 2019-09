El tema del gas en el CEC “explotó” en el Concejo Deliberante

Tres horas veinte minutos insumió la sesión del Concejo Deliberante realizada este jueves, donde se debatieron 21 puntos en el Orden del Día.

Fueron aprobados los despachos de las comisiones, transformando en ordenanza la prohibición de acampar en las playas de las localidades costeras del distrito: Claromecó, Reta y Orense.

También se aprobó el proyecto de Ordenanza establecer un sistema de declaraciones juradas patrimoniales del municipio, y la renovación del contrato de uso del inmueble que ocupa la Jefatura Departamental de Policía.

En momentos de tratarse dos pedidos de informes, luego de la clausura del Centro Educativo Complementario ante la obra de gas de la sala de computación y su posterior repercusión respecto hacia la responsabilidad del Ejecutivo municipal, el Bloque de Todos, presentó un proyecto de comunicación solicitando al municipio informe sobre obras realizada por personal municipal a través del Fondo de Financiamiento Educativo.



El tema se trató conjuntamente con otro proyecto de resolución, también de autoría del bloque mencionado, hacia el Consejo Escolar para que el cuerpo informe sobre las condiciones de infraestructura de otros establecimientos educativos de la ciudad, ambos fundamentados en una extensa alocución de la concejala Tatiana Lescano.

“Todos sabían que la obra se iba a hacer y cómo se iba a hacer”

“Sabemos a ciencia cierta que la obra fue mal hecha pero también creemos que fue mal hecha la clausura del CEC. Con fecha 21 de agosto se planteó la necesidad de readecuar la obra retirando lo hecho y también que no se había cumplido con la parte administrativa por parte de Camuzzi para autorizar la obra. Todos sabían que esa obra se iba a hacer, y cómo se iba a hacer; durante un año trabajadores municipales estuvieron un año en el lugar y tres meses después de finalizada la obra recién ahí se realiza la inspección de la obra y no hubo ningún informe técnico cuando el lugar ya había sido utilizado aún sin tener el mobiliario completo”, sostuvo, entre otros términos.

Espeluse: “Creo que no tomaron el tema con la urgencia ante una situación preocupante”



Seguidamente usó de la palabra el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Horacio Espeluse, quien dijo que “hubo un acta de conocimiento del 22 de agosto en el Consejo Escolar, creo que no tomaron el tema con la urgencia que tenían ante una situación preocupante que pudiera llegar a generar una tragedia; la electricidad es peligrosa, pero el gas es catastrófico cuando sucede un siniestro, pero lo concreto es que por obras que se manejan con el fondo de financiamiento educativo las mismas deberían estar cargadas y esto no se está haciendo, respecto a lo que está ejecutándose en la ciudad y en el distrito; la gravedad y preocupación radica en que lo que no está habilitado está siendo ocupado por alumnos, sino que lo que más me preocupa es que el responsable salga a desmentir, a agredir a quienes dicen que todo está mal hecho. Él debería estar ya mismo en su casa, dejar el cargo por vergüenza, porque si un solo chico tiene una consecuencia por su irresponsabilidad, más que una sentencia penal, le tendría que dar vergüenza y debería ir a su casa, por vergüenza”.

Además, Espeluse mocionó que “se pidan informes sobre las condiciones de seguridad del Polideportivo”

Los cupos del Servicio Alimentario Escolar



El Bloque de Todos solicitó asimismo al Consejo Escolar a través de un proyecto de resolución informe la cantidad de cupos del Servicio Alimentario Escolar para las distintas modalidades, y también los que no fueron aprobados, lo que generó el debate entre bancadas, luego que el concejal Garrido sostuvo que” el aumento prometido en abril previsto para mayo fue rechazado por las autoridades provinciales”.

“Como ya no tiene sentido dirigirnos a la Provincia porque no responde y como los consejeros escolares que los representan nos mienten, no esperamos una respuesta sino una solución en este contexto”, dijo el edil.

Marisa Marioli desde el bloque cambiemita relató su recorrida por establecimientos educativos en Orense y dijo que “la evolución desde el 2015 al 2019 fue superior al 400 por ciento y que en septiembre se incrementa otro diez por ciento”. Respondió Tatiana Lescano, quien sostuvo que “en Orense hay cuatro escuelas contra las cien del distrito y ahí se cocina, y hay dos cocinas centralizadas para Tres Arroyos” a la vez que sostuvo que “desde el Consejo Escolar se nos informó que se han quitado elementos a las raciones”.

La carrera médico hospitalaria

Desde el Bloque de Todos se solicitó al Ejecutivo que a través del Director Técnico del Centro de Salud se informe sobre los resultados del concurso abierto de méritos y antecedentes realizado en el mes de agosto. “Queremos que nos eleven un informe detallando para ejercer un control para saber si los profesionales de la salud trabajan bajo las normas y reglamentaciones correspondientes, pensando en que cuanto mejore este el profesional trabajando brindará mejor servicio” sostuvo desde el bloque autor la concejala Montenegro.

Desde Juntos por el Cambio en tanto, Espeluse sostuvo que “venimos planteando desde hace tiempo el incumplimiento de la misma, por lo que no hemos aprobado las ultimas rendiciones del Ente Municipal de Salud, y la muestra más clara de eso son los juicios que los profesionales han iniciado. Por momentos parece ser una puesta en escena porque después las cosas no funcionan como deberían ser e implica un gasto para los tresarroyenses”.

Agua: reiteraron pedidos de informe sobre la calidad del fluído

Se aprobó la iniciativa del bloque Juntos por el Cambio relativa a solicitar informes al director de Obras Sanitarias proporcionar los análisis de agua de red de los años 2017,2018 y 2019, a lo que se sumó el pedido de la concejala Lescano para que se informe sobre la realización de estudios sobre aire suelo y agua respecto al uso de agroquímicos.

SAME: Nuevamente piden explicaciones sobre por qué no concurre a capacitación personal sanitario

La concejala De Grazia solicitó al área de Salud explicaciones respecto a la no concurrencia a la última capacitación mensual que el SAME realizó a choferes de ambulancias el viernes 31, al igual que lo hiciera en la sesión del primero de agosto.

Arbolado Urbano: Pedido de informe a Paseos Públicos por trabajos en Plaza España y Plaza Francia

El concejal Alejandro Trybuchowicz fundamentó el reclamó al área de Paseos Públicos por precisiones respecto a cortes en especies arbóreas en las plazas Francia y España, “atento a las recomendaciones y preocupación de vecinos de las plazas; queremos ver las causas que llevaron a esa medida, que profesional determinó y si hay informes al respecto”.

Contestó Salim, quien sostuvo que algunos árboles en plaza Francia tienen sus troncos ahuecados y otros con problemáticas de hongos, y en el caso de la España, está siendo sometida a un proceso de rediseño”.

Piden reemplazo de camioneta que distribuye vacunas y recoge residuos patogénicos en las CAPS

Se reclamó asimismo al Ejecutivo la necesidad de reemplazar el vehículo que distribuye hacia los Centros de Atención Primaria y a la vez recoge los residuos patogénicos, dado que la que habitualmente servía para ese objetivo está en reparaciones “y deben ser trasladadas por personal en vehículos particulares”.

Cuestiones costeras

Tres proyectos de comunicación fueron planteados desde Juntos por el Cambio, respecto a cuestiones vinculadas a los balnearios de la costa tresarroyense, dada la proximidad de la temporada 2019/2020.

El primero de ellos solicitaba al delegado en Orense que a través del área correspondiente realizara tareas para evitar anegamientos en la calle Los Sauces entre Plaza Concordia y Los Álamos, en Balneario Orense.

El segundo solicitaba al director del Organismo Descentralizado de Claromecó informes sobre el estudio para la realización de enquinchados en esa localidad y Dunamar, en tanto el último solicitaba dirigirse al Director de Turismo para que informe el estado de situación del cumplimiento con obligaciones contraídas por cada concesionario de balnearios en la costa tresarroyense.

Reclamos Urbanos

Desde el Bloque de Todos, se aprobó un proyecto de Resolución para solicitar a la Dirección Provincial de Hidráulica para la reparación de las barandas del puente sito en Avenida Belgrano al 1600. En tanto, desde Juntos por el Cambio, se pidió la limpieza del canal de escurrimiento de Berutti y Vías del Ferrocarril, la solución a una pérdida de agua en Berutti 555 y la correcta colocación de una tapa de desagüe en Suipacha al 600.