El temporal voló el techo de un galpón nuevo y produjo importantes daños en propiedades cercanas

Un galpón nuevo ubicado en Av. San Martín 1900 sufrió la voladura de su techo completo anoche tras el temporal y varias viviendas de los alrededores también, a raíz del intenso viento

Fabián Villatoro, uno de los damnificados y vecino de este sector de la ciudad, relató lo sucedido a LU24: “Lo viví a pleno. Estaba en mi casa y empiezo a ver por la puerta ventana que volaban cosas; tengo un portón de rejas por donde ingreso los vehículos y sentía que la lona empezaba a flamear. Salí afuera y lo abro para que no lo arrancara. Tengo siete metros al galpón y no podía llegar, porque el viento me llevaba para atrás”, relató aún asombrado.



“Nunca vi algo igual. Hubo vientos fuertes, pero como esto no. Cuando vi de donde venía el viento lo primero que pensé fue en los departamentos de acá atrás y al rato vino uno de los inquilinos diciendo que se habían volado algunas chapas y parte de la estructura de madera, pero cuando vi el galpón nuevo, dije lo mío no es nada”, dijo Fabián.

Según comentó el galpón dañado fue terminado hace 45 días atrás. “Lo terminaron hace poco y verlo así es increíble. Incluso hay una ventana que estamos buscando de quien, es porque no sabemos de dónde vino. El galpón tiene toda la estructura como debe ser, e incluso arrancó el techo con la carga completa. Lo levantó desde la parte más alta. Fue en estos 100 metros la zona afectada, porque alrededor no se ve nada”.

Villatoro, destacó también el aporte de la Patrulla Urbana y de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bomberos Voluntarios y la policía que se acercaron a los pocos minutos de lo acontecido: “cuando las cosas se hacen bien también hay que decirlas”.