El terapeuta Manuel Guzmán advierte que hay que escuchar otras voces sobre la pandemia

1 abril, 2021 Leido: 431

El tresarroyense Manuel Guzmán, licenciado en psicomotricidad, ludotecario y neuroeducador, se desempeña como terapeuta infantil y desde hace un año comenzó con un canal digital de entrevistas para compartir información sobre “profesionales y médicos con visiones diferentes en relación a criterios científicos o a las medidas que se estaban ejecutando en relación con la pandemia. A raíz de eso empecé a conversar con exponentes interesantes como Marcelo Martínez, ex presidente de la Asociación Argentina de Genética Médica, la bioquímica y doctora en Inmunología Roxana Bruno y la médica María Eugenia Barrientos”. Algunas de esas entrevistas fueron retiradas de YouTube, indicó, cuando llegaron a las 50.000 vistas.

Según Guzmán, esos profesionales coinciden “en que todo esto no es tan alarmante, que la vida podría normalizarse mucho más, porque los índices que presentan de mortalidad no superan a los de las gripes estacionales. Y hablan de que ni siquiera es tan importante estar vacunado”. Respecto del impacto en los servicios de salud, advirtió que “es un dato que hay que analizarlo, porque en algunos lugares pareciera ser más difícil ese tema que en otros. Y además, teniendo en cuenta que se paga por las internaciones, en realidad, si uno puede ver el tema un poco más de lejos, se ve que hay algo que favorece cierto tipo de diagnósticos”.

Advirtió, por otra parte, que es importante tener en cuenta que hay muchos profesionales formados que están pidiendo dar un debate respecto de la situación sanitaria. “Es una invitación a retomar las voces de nuestros compatriotas, que están lo suficientemente formados como para que siempre tengamos que recurrir a gente que por allí vive en Nueva York, en Europa. Es gente interesantísima, nuestra, a la que es importante escuchar. Y hay que entender que la realidad no es tan grave, que en la región nuestra no es grave, que hay que calmarse”.

Finalmente, consideró que hay medidas vinculadas a lo sanitario “que parecen estar reñidas con la lógica, porque voy al supermercado o al banco y está todo bien, y sin embargo si quiero salir a comprar cigarrillos después de determinada hora no lo puedo hacer. Escuchar a estos profesionales nos puede ampliar la mirada para tomar mejores decisiones”, concluyó.

