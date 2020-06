El tesorero de CARBAP y Vicentin: “¿Quién no le debe al Banco Nación o a la AFIP?”

21 junio, 2020 Leido: 79

Horacio Salaverry, tesorero de CARBAP, dialogó con LU 24 y aseguró, en torno a la cerealera Vicentin, que “la cuestión excede al ámbito rural y se constituye en un avasallamiento de la propiedad privada y la libertad de ser dueño de un bien en toda su extensión y disponer del mismo como dice la Constitución, además de pasar por encima del Poder Judicial, porque el presidente ha dicho al juez que si no lo aprueba, lo único que queda es la expropiación. Esto no debemos permitirlo los argentinos”.



Salaverry aseguró que “la ley de expropiaciones es totalmente válida, por ejemplo si se requiere realizar una obra pública y la utilidad pública supera a la propiedad privada. Pero en este caso, ¿cuál es la utilidad pública? La empresa está en marcha y el juez acaba de reponer al directorio porque no hay ninguna situación anómala. Entonces no hay ningún interés público que proteger. Se habla de los empleados y están al día, y la empresa está activa. No hay por qué forzar ninguna situación. En este caso se podría solicitar al Estado algún rol de mediador, de acercar las partes, buscar financiamiento, cantidad de cuestiones virtuosas que se pueden plantear desde el Estado. Pero no la expropiación. ¿Quién no le debe al banco Nación o a la AFIP? Muchas empresas. Y no por eso el Estado se tiene que meter en ellas, porque además ¿quiénes van a ir a los directorios de esas empresas? Militantes. La gente tiene que entender que esto es contra su propiedad privada”, consideró.

Volver