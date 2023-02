El testimonio de los pescadores a los móviles de LU 24

11 febrero, 2023

Desde Chivilcoy, un grupo de pescadores se acercó a la sede del Club Cazadores para retirar sus inscripciones y hablaron con LU 24.

Comentaron que llegaron por la noche del viernes e inmediatamente fueron en dirección al Caracolero, dejando a uno de ellos “de guardia” en el lugar en el que intentarán pescar al ejemplar que les permita una buena ubicación en la ganchera en esta 61ª edición.

Claudio, de Tandil, llegó por segunda vez a Claromecó, y dijo que aún no tenían definido el sector de pesca, y que se decidieron en las últimas horas a participar del concurso. Opinó que el día “va a estar lindo, y creo que mucha gente de Tandil va a venir”.

Tentando a la fortuna, con 40 años de presencia y dos premios ganados en sorteos, Víctor, desde Gonzales Chaves, arribó “con esperanza y esperando un poco más de suerte; saqué buenas piezas anteriormente, pero no llegué a estar en la ganchera, venimos con mi señora y mi hijo a pasar el fin de semana”.

José María Reyes, de Ramón Santamarina, también asiduo concurrente a las 24 horas, dijo que “voy a ir al sector de piedras, a buscarla, ojalá que se dé”.

Daniel, de Bahía Blanca, irá cerca del Caracolero, con muy buena expectativa. “Somos 4, un grupo de amigos, y estamos bien preparados para pasar la noche”.

Javier, de Sierras Bayas, un debutante en los concursos de pesca, buscará tener “la suerte del pescador”. “Salí a las 4 de trabajar, la desperté a la patrona y nos vinimos, no me inscribí en la semana porque tenía que cerrar algunas cosas. Conozco Claromecó y voy a ir a ver cómo está la bajada para la zona del Caracolero y si no iré para el lado del faro, buscaremos un lugar que tenga un poco de playa para estar todos muy felices y contentos”, manifestó.

Desde Tierra del Fuego, un pescador tresarroyense, Martín José Beltrame, que hace 32 años que está radicado en Río Grande, también participa. “Desde los 5 años que vengo a Claromecó, y cuando vengo a Tres Arroyos siempre vengo a Claromecó”.

Recordó que, en momentos en que Huracán se clasificó para jugar en Primera, “fuí el único que en una motito daba vueltas en la plaza de Río Grande”, y dejó su saludo “para todos los tresarroyenses y los de Claromecó”.

